Une soirée jazz en hommage au légendaire Charles Mingus aura lieu le 26 décembre 2025 à 19h00 à l’espace L’Artisto, invitant le public à plonger dans l’univers singulier du compositeur de jazz américain Charles Mingus, l’un des plus grands compositeurs et contrebassistes de l’histoire du jazz du XXème siècle.

Multi-instrumentiste, contrebassiste mais aussi pianiste et tromboniste, Charles Mingus (1922-1979) a profondément marqué le jazz par une musique intense, libre et engagée, mêlant hard bop, gospel et blues, faisant de ses compositions un espace d’expression politique, sociale et profondément humaine, tout en révélant et accompagnant de nombreux talents qui ont façonné le jazz moderne.

Pour cette soirée-hommage, placée sous le signe de la mémoire, du groove et de l’héritage de Charles Mingus, sept musiciens tunisiens se réunissent afin de revisiter l’esprit et l’énergie de son œuvre intemporelle. Ahmed Ajabi au saxophone ténor, Chiheb Baazaoui au saxophone alto, Mahmoud Ajabi au trombone, Mohamed Limem Smida aux saxophones ténor et baryton, Hedi Fahem à la guitare, Marwen Ouni à la batterie et Wassim Benrhouma à la contrebasse feront résonner les compositions d’un artiste dont la musique demeure, aujourd’hui encore, synonyme de liberté, d’audace et de révolte.