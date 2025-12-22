La sélection malienne et son homologue zambienne se sont quittées sur un match nul (1-1), lundi, au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca. Cette rencontre comptait pour la première journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.

Longtemps indécise, la partie s’est animée en seconde période, après une première mi-temps marquée par un fait de jeu important en faveur du Mali.

Un penalty manqué avant l’ouverture du score

À la 42e minute, le Mali a obtenu un penalty, offrant l’occasion de prendre l’avantage avant la pause. Cette opportunité n’a toutefois pas été concrétisée, laissant les deux équipes à égalité à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les Maliens ont poursuivi leurs efforts. Leur domination a fini par payer à la 61e minute, lorsque Lassine Sinayoko a ouvert le score, donnant l’avantage aux Aigles.

Daka arrache l’égalisation en fin de match

La Zambie, menée, n’a pas renoncé. Les Chipolopolo ont intensifié leurs attaques dans les dernières minutes de la rencontre. Cette pression a été récompensée dans le temps additionnel, lorsque Patson Daka a inscrit le but de l’égalisation à la 90e+2 minute.

Ce but tardif a permis à la Zambie d’éviter la défaite et d’arracher un point précieux pour la suite de la compétition.

Un classement déjà serré dans le groupe A

À l’issue de cette rencontre, le Mali et la Zambie occupent conjointement la deuxième place du groupe A avec un point chacun. Le Maroc, vainqueur des Comores (2-0) lors du match d’ouverture disputé dimanche, occupe la tête du classement avec trois points. Les Comores ferment la marche sans point.

La phase de groupes se poursuit jusqu’au 18 janvier prochain, avec des enjeux déjà importants pour la qualification.

Cap sur la deuxième journée

Lors de la deuxième journée du groupe A, le Maroc affrontera le Mali vendredi à 21h00 au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Plus tôt dans la journée, la Zambie sera opposée aux Comores à 18h30, au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca.