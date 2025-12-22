Le rôle des marchés financiers arabes dans l’accompagnement de la transition vers une économie durable, a été au cœur de la 3ème conférence internationale du marché financier algérien, tenue le 20 décembre 2025, à Alger sur le thème “Financement innovant, transformation digitale, durabilité et inclusion financière”, avec la participation d’autorités arabes de régulation et d’institutions régionales et internationales.

Par ailleurs, les travaux de la conférence ont comporté une session de dialogue entre les Présidents des autorités arabes en présence du Secrétaire général de l’Union des Autorités Arabes de Valeurs Mobilières. Cette session a été consacrée à l’évaluation de la situation actuelle des marchés financiers arabes, à l’analyse des défis structurels, ainsi qu’au rôle des autorités de contrôle et de supervision dans le renforcement de l’efficience des marchés et leur contribution au financement de l’économie réelle.

Le Conseil du Marché Financier (CMF) a pris part à cette conférence, sur invitation de son homologue algérien, la Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB). Il a, en outre, participé à une session dédiée aux obligations vertes et à la finance durable, axée sur le rôle des marchés financiers dans l’accompagnement de la transition vers une économie durable et sur l’adaptation des réglementations aux standards internationaux.

“Cette participation s’inscrit dans le cadre de la consolidation des activités de coopération arabe et internationale du CMF, visant à promouvoir l’échange d’expertises, le rapprochement des pratiques réglementaires et le développement des marchés financiers arabes au service d’une croissance durable et inclusive”, a souligné le Conseil.