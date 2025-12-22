La sélection marocaine de football a remporté le match d’ouverture de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), en s’imposant face aux Comores (2-0), dimanche soir, au Stade Prince Moulay Abdellah. Cette rencontre comptait pour la première journée du groupe A.

Dès l’entame, les Marocains ont affiché leurs intentions. Présents dans le camp adverse, ils ont tenté d’imposer leur rythme et de faire la différence rapidement. Cette domination initiale ne s’est toutefois pas traduite immédiatement au tableau d’affichage.

Un penalty manqué avant la délivrance

À la 11e minute, le Maroc a obtenu un penalty, offrant une occasion franche d’ouvrir le score. Soufiane Rahimi n’a cependant pas réussi à transformer cette opportunité, laissant les deux équipes à égalité à l’issue de cette phase du match.

Malgré cet échec, les Lions de l’Atlas ont poursuivi leurs efforts, maintenant la pression sur la défense comorienne. Le jeu est resté disputé, avec des tentatives marocaines répétées, sans succès avant la pause.

Diaz et El Kaabi scellent le succès marocain

Le déblocage est intervenu à la 55e minute. Ibrahim Diaz a trouvé le chemin des filets, concrétisant la domination marocaine et libérant son équipe. Ce but a permis au Maroc de prendre l’avantage et de mieux gérer la suite de la rencontre.

Les Comores ont tenté de réagir, mais la sélection marocaine est restée solide. À la 74e minute, Ayoub El Kaabi a doublé la mise, mettant son équipe à l’abri et confirmant la bonne entame marocaine dans cette CAN-2025.

Le groupe A entre pleinement en action

Avec ce succès, le Maroc lance positivement son parcours dans le groupe A. L’autre rencontre de cette poule opposera la Zambie au Mali, lundi à Casablanca, avec un coup d’envoi prévu à 15h00.

Cette première journée marque le début officiel de la compétition, avec des enjeux déjà importants pour les équipes engagées dans la course à la qualification.