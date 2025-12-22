La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Asma Jebri a présidé, dimanche au centre des loisirs pour enfants à Hammamet, la conférence des directeurs en présence des commissaires régionaux des affaires de la femme et de la famille dans les différentes gouvernorats du pays, ainsi que de plusieurs cadres centraux, directeurs généraux et directeurs au ministère et dans les établissements sous la tutelle du ministère.

Cette conférence, qui se tient durant deux jours, a été consacrée à l’évaluation du budget du ministère de la famille pour l’année 2025 par région, ainsi qu’à la présentation du budget de l’année 2026 du ministère, ses orientations, ses objectifs et ses plans stratégiques, selon un communiqué du ministère.

A l’ouverture des travaux de la conférence, la ministre a appelé à redoubler d’efforts en vue de concrétiser la vision du ministère, basée sur le renforcement du rôle social de l’état, de consolider l’approche préventive face aux phénomènes et comportements sociaux à risque, d’assurer la cohésion familiale, de soutenir l’intégration économique des femmes, des filles et des familles, de promouvoir l’entrepreneuriat féminin, de garantir la protection des enfants, d’intégrer les personnes âgées dans leur environnement naturel et de développer le cadre législatif.

La ministre a souligné l’importance d’évaluer le budget de 2025 et d’identifier les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets et programmes au niveau régional.

Elle a relevé l’importance de respecter les délais fixés selon le calendrier établi pour renforcer la confiance des citoyens dans les institutions sectorielles, selon le même communiqué.

Elle a également souligné la nécessité d’assurer une mise en œuvre efficace du budget de 2026 en s’appuyant sur les plans opérationnels des différents programmes et projets dans chaque région, soulignant l’importance de renforcer la coordination entre les structures centrales et régionales pour atteindre les objectifs requis.

La ministre a appelé à la nécessité de renforcer les visites de terrain dans les établissements relevant du ministère, de faire le suivi des différentes mesures prises pour améliorer l’hygiène et l’environnement, les normes de qualité et de sécurité, développer les mécanismes de communication avec les citoyens et améliorer les services offerts.

Les travaux de la conférence ont porté notamment sur les orientations du ministère et sa vision future dans les domaines liés à l’élaboration d’un cadre législatif en faveur de la cohésion familiale, l’intérêt des enfants et des personnes âgées et le développement des programmes d’intégration économique et sociale, outre le renforcement des capacités des centres de protection de l’enfance et des personnes âgées dans le cadre d’une approche nationale participative et inclusive.