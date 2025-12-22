Le Conseil du Marché Financier (CMF) vient de publier une note destinée aux intermédiaires en bourse et aux sociétés de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers, pour les rappeler qu’ils sont tenus de procéder à la mise à jour de leur évaluation interne des risques, ainsi que d’élaborer et d’actualiser leurs politiques et procédures internes en matière de conformité, notamment en ce qui concerne la gestion des risques, la vigilance permanente et la mise en œuvre des sanctions financières ciblées. La finalité est de garantir la bonne application du cadre législatif et réglementaire en vigueur et de renforcer l’intégrité et la transparence du secteur financier tunisien.

Le CMF a précisé que ces mesures s’inscrivent dans le cadre du soutien aux efforts nationaux visant à lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes, et en vue de renforcer l’efficacité du dispositif national face aux défis liés à ces risques.