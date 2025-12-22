La saison de cure aux eaux minérales chaudes d’El Hamma, lancée fin novembre et prévue jusqu’à la fin avril 2026, connaît un démarrage très prometteur, marqué par une affluence remarquable de curistes, a déclaré Mohamed Chaïbi, investisseur actif dans le thermalisme local.

Il a précisé que les visiteurs provenaient de diverses régions tunisiennes, mais aussi d’Algérie et de Libye, une fréquentation qui devrait encore augmenter avec le début des vacances scolaires.

Chaïbi a fait état du potentiel économique du thermalisme, un secteur pour lequel El Hamma est renommée depuis l’Antiquité. Il a appelé les autorités compétentes à accompagner son développement en facilitant la création de centres de traitement à base d’eaux thermales, dont les vertus thérapeutiques contre plusieurs maladies chroniques sont scientifiquement reconnues.

« Il est essentiel que les autorités compétentes envisagent de développer et de valoriser pleinement ce secteur, en encourageant la création de centres de cure spécialisés utilisant ces eaux », a-t-il affirmé à l’agence TAP, déplorant toutefois la lourdeur administrative qui freine la concrétisation des projets d’investissement.

Le développement du thermalisme aurait, selon lui, un effet d’entraînement positif. Il dynamiserait le tourisme dans l’ensemble de la région de Gabès, dont l’offre touristique diversifiée combine oasis, montagne, balnéaire, écotourisme et tourisme saharien, et contribuerait à revitaliser l’aéroport de Gabès-Matmata.

Les établissements thermaux d’El Hamma ont, ces dernières années, modernisé leurs infrastructures afin d’améliorer la qualité de leurs services. Chaïbi a exprimé l’espoir que ces initiatives soient appuyées par des politiques publiques favorisant la concrétisation rapide de nouveaux projets dans ce secteur, jugé stratégique pour le développement socio-économique local.