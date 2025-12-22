L’Office National de la Propriété Foncière a organisé, récemment, un colloque scientifique sur le thème « Archivage électronique du registre foncier : protection des droits de propriété et pilier de transparence ».

S’inscrivant dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des Archives 2025, placée, sous le slogan « l’archive, pilier du savoir et source de recherche et d’information », ce colloque s’attèle à réitérer l’importance de la numérisation et de l’adoption de méthodes technologiques modernes, dans le dessin de garantir la transparence des transactions immobilières, de protéger les droits de propriété, conformément à la politique de l’État.

Selon un communiqué, publié par le ministère des Domaines de l’État et des Affaires Foncières, cette rencontre a été marquée par l’organisation d’une exposition documentaire, présentant d’anciens registres fonciers relatifs aux propriétés domaniales, la présentation des statistiques et une vidéo retraçant les étapes clés du développement des archives numériques du Registre foncier national.