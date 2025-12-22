En marge de sa participation aux travaux de la conférence ministérielle Russie-Afrique tenue, les 19 et 20 décembre courant, au Caire, le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a eu une série d’entretiens avec ses homologues arabes et européens.

Dans ce contexte, le chef de la diplomatie tunisienne s’est entretenu avec son homologue égyptien, Badr Abdel-Ati, et le ministre d’Etat algérien, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté Nationale à l’Etranger et des Affaires Africaines, Ahmed Attaf.

Selon un communiqué du département, l’entretien du ministre des affaires étrangères avec son homologue égyptien a été l’occasion de passer en revue les relations bilatérales entre les deux pays frères et de réaffirmer l’engagement commun à intensifier l’action commune afin de concrétiser les résultats de la 18ème session de la Haute commission mixte Tuniso-égyptienne tenue au Caire le 11 septembre dernier.

Lors de sa réunion avec son homologue algérien, Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie tunisienne a passé en revue les résultats issus des travaux de la 23ème session de la haute commission mixte Tuniso-algérienne tenue, à Tunis, le 12 décembre courant.

Les deux ministres ont également débattu de la question libyenne. Ils ont dans ce contexte mis l’accent sur l’importance de poursuivre la coordination dans le cadre du mécanisme de concertation tripartite, dont la prochaine réunion sera abrités par la Tunisie.

Les deux parties ont à ce propos réaffirmer la nécessité de parvenir à une solution politique consensuelle libyo-libyenne avec l’appui des Nations Unies.

Nafti s’est également entretenu avec son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzoug.

Cet entretien a offert l’occasion de discuter des préparatifs en prévision des prochaines échéances bilatérales prévues au cours du premier semestre de l’année 2026 et débattre des moyens permettant de promouvoir les relations de coopération bilatérale dans les différents domaines, dont notamment, le commerce et les investissements conjoints.

Toujours dans le cadre de sa participation aux travaux de la conférence ministérielle du Caire, Nafti a eu un entretien avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.

Au menu de cette rencontre, cite la même source, le suivi des résultats de la huitième session de la Commission intergouvernementale mixte pour la coopération commerciale, économique, scientifique et technique tenue au mois de novembre 2024, à Moscou et l’examen des préparatifs en prévision de la prochaine session qui devra se tenir en 2026 à Tunis