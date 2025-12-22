L’huile d’olive tunisienne “Nasr Toukaber” vient de remporter la médaille d’or du concours international “BIOL ITALIA 2025”, organisé en Italie, avec la participation de plusieurs producteurs en Europe notamment d’Espagne.

Il s’agit de la dixième consécration consécutive dans cette prestigieuse compétition mondiale dédiée aux huiles d’olive biologiques, réalisée par l’huile d’olive “Nasr Toukaber” produite par la famille Ben Ismail à Toukaber dans la délégation de Medjez El Bab (gouvernorat de Béja).

Cette nouvelle distinction internationale confirme l’excellente qualité de l’huile d’olive tunisienne et renforce davantage la position de référence de la Tunisie sur les marchés mondiaux de l’huile d’olive biologique, a indiqué à l’Agence TAP Maher Ben Ismail.