La MunicipalitÃ© de Tunis a organisÃ©, samedi matin dans la capitale, une journÃ©e dâ€™information consacrÃ©e Ã la discussion et Ã la prÃ©sentation de la version finale des projets municipaux au titre des annÃ©es 2026, 2027 et 2028, en prÃ©sence des membres des conseils locaux et du secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral chargÃ© de la gestion de la MunicipalitÃ© de Tunis, Lotfi Dachraoui.

La MunicipalitÃ© de Tunis allouera prÃ¨s de 12 millions de dinars du budget de lâ€™annÃ©e 2026 au suivi de nouveaux projets portant notamment sur les voiries, lâ€™Ã©clairage public et la crÃ©ation dâ€™espaces verts.

Le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la MunicipalitÃ© de Tunis a expliquÃ© que lâ€™Ã©laboration du budget est intervenue aprÃ¨s lâ€™Ã©tude de lâ€™ensemble des demandes soumises par les membres des conseils locaux du gouvernorat de Tunis. Il a prÃ©cisÃ© que ces demandes portent essentiellement sur lâ€™amÃ©lioration des infrastructures et l’optimisation des services municipaux fournis aux citoyens.

La MunicipalitÃ© de Tunis consacrera aussi plus de 4 millions de dinars au dÃ©veloppement du rÃ©seau dâ€™Ã©clairage public ainsi quâ€™Ã la construction de routes et de trottoirs, en plus dâ€™un million de dinars destinÃ© Ã lâ€™amÃ©nagement des espaces verts, et un million de dinars aux travaux de maintenance, la construction dâ€™installations sportives et le renforcement des infrastructures.

Dachraoui a indiquÃ© que le budget peut Ãªtre ajustÃ© en fonction des exigences et des dÃ©fis, en concertation avec les membres des conseils locaux qui disposent dâ€™une connaissance approfondie des besoins de leurs circonscriptions.

Il a Ã©galement prÃ©cisÃ© que le budget repose sur une approche participative, soulignant que prÃ¨s de 85 % des demandes formulÃ©es par les conseils locaux pour le dÃ©veloppement des infrastructures dans lâ€™ensemble des circonscriptions relevant de la MunicipalitÃ© de Tunis ont Ã©tÃ© prises en compte.

De son cÃ´tÃ©, Hosni Marai, membre du conseil local de Tunis, a indiquÃ© que la discussion autour du budget municipal pour cette annÃ©e sâ€™est principalement focalisÃ©e sur la mobilisation des moyens financiers et logistiques nÃ©cessaires Ã la rÃ©alisation de projets en suspens, en particulier dans les quartiers populaires jouxtant la capitale, qui nÃ©cessitent une intervention urgente.

Il a prÃ©cisÃ© que lâ€™objectif du dÃ©bat budgÃ©taire est de trouver un Ã©quilibre entre les contraintes financiÃ¨res de la MunicipalitÃ© de Tunis et les besoins des citoyens, affirmant que lâ€™annÃ©e 2026 sera consacrÃ©e au soutien des rÃ©seaux dâ€™Ã©clairage et Ã lâ€™amÃ©nagement de lâ€™espace municipal de maniÃ¨re Ã rÃ©pondre aux attentes des habitants.

Au cours de la sÃ©ance, les besoins des circonscriptions dâ€™El Kabaria, Hay Ezzouhour, HraÃ¯ria et Tunis-ville ont Ã©tÃ© examinÃ©s. Les interventions des participants ont mis lâ€™accent sur lâ€™importance dâ€™une rÃ©partition Ã©quitable du budget entre toutes les zones, tout en tenant compte des besoins rÃ©els des citoyens.