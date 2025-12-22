La Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) a annoncé, samedi, le démarrage de la mise en place de son nouveau système d’information bancaire intégré, destiné au financement des PME.

Ce nouveau système d’information favorisera l’intégration de nouveaux produits bancaires, en permettant aux PME d’ouvrir des comptes courants auprès de la BFPME, et en leur fournissant les moyens de paiement nécessaires et adaptés à leurs besoins, a fait savoir le Directeur général de la BFPME, Wajih Hassine, qui intervenait, lors d’une journée d’information consacrée à la présentation de ce nouveau système d’information. Ce dernier permettra une rapidité de traitement et d’étude des dossiers de financement (une période de 7 jours) , notamment les besoins de financement de court terme ou de restructuration, et ce grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle .

Il permettra également à la banque de répondre aux besoins des PME, en termes d’encadrement et d’accompagnement (partant de l’octroi du financement jusqu’au dernier recouvrement du crédit), de rééchelonnement des crédits, dans les brefs délais, pour les entreprises qui sont en difficultés, et l’acquisition des marchandises.

Il s’agit également d’intégrer d’autres produits bancaires permettant le financement des opérations d’importation et d’exportation, ainsi que des besoins du cycle d’exploitation de ces entreprises.

Le responsable a expliqué que la BFPME, en l’absence de mécanisme de gestion de financement de court terme (cycle d’exploitation ), rencontre des difficultés pour gérer les lignes de financements accordés par l’Etat, à travers les lois de Finances 2025 et 2026 .

Hassine a précisé qu’après 20 ans de la création de la banque, la BFPME est parvenue à introduire un nouveau système d’information, conçu par des compétences tunisiennes, permettant de surmonter les défaillances de l’ancien système d’information, qui a montré ses limites. Egalement, plusieurs rapports d’inspection et de la cour des comptes ont montré que la banque a besoin de développer ses transactions et ses produits pour s’adapter aux besoins des PME, a encore dit le responsable.

La mise en place de ce système d’information aura lieu en janvier 2027. D’ici juillet 2026, aura l’entrée en production de ce système pour une grande partie de l’activité de la banque, en attendant, jusqu’à la fin d’année, l’accomplissement du développement spécifique qui est propre à l’activité de la BFPME, a-t-il ajouté.

Co-financé par un don de 400 mille dollars, accordé par le Fonds arabe de développement économique et social (FADES), ce système d’information est d’un coût de près de 3 millions de dinars, a précisé Hassine, rappelant que le schéma de financement de ce système d’information sera assuré par les structures de l’Etat concernées.

Jusqu’au 30 juin 2025, la BFPME a financé près de 2200 PME, d’une valeur d’investissement de près 1300 millions de dinars, avec des crédits approuvés de près de 340 MD. Les emplois créés par les projets financés par la BFPME, s’élèvent à 31 mille emplois. Représentant environ 90 % du tissu économique et fournissant près de 80 % des emplois, les PME qui jouent un rôle primordial dans l’économie tunisienne, se trouvent confrontées à de nombreux défis, dont le plus important est l’accès au financement.

La BFPME est une société bancaire tunisienne à responsabilité limitée, créée en 2005 et placée sous la tutelle du ministère des Finances. Son capital s’élève à 100 millions de dinars, détenus à 100 % par l’État et d’autres actionnaires publics.

La banque est considérée comme un établissement public, selon la loi n° 9 de 1989 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics.

Elle est également soumise aux dispositions de la loi n° 65 de 2001 du 10 juillet 2001 relative aux banques et aux établissements financiers annulée et remplacée par la loi n° 48 de 2016 du 11 juillet 2016.

Conformément à sa politique de prêts approuvée par son conseil d’administration le 1er avril 2005, la mission de la banque est de financer la création et le développement des PME productrices de biens et de services.