Les exportations des districts 1, 2 et 3 représentent environ 89,9% de l’ensemble des exportations nationales. Selon les indicateurs publiés par le Centre de promotion des exportations (CEPEX), 93,2 % de ces exportations proviennent de produits industriels, dont 11,2% de produits industriels à haute contenu technologique.

Le nombre d’entreprises exportatrices dans les districts 1, 2 et 3 est estimé à 4 672 entreprises, enregistrant une augmentation de 54 entreprises par rapport à la même période en 2024, tandis que le total des revenus provenant des exportations de ces districts s’élèvent à 47,9 milliards de dinars, soit une hausse de 3,9 %.

Il convient de noter que le premier district rassemble les gouvernorats de Jendouba, Beja, Kef et Bizerte, tandis que le deuxième district comprend les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Ariana, Manouba, Nabeul et Zaghouan. Les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan et Kasserine appartiennent au troisième district.

Ces données ont été présentées lors des travaux de la rencontre annuelle des chefs des représentations commerciales tunisiennes à l’étranger, au cours de laquelle le Centre de promotion des exportations (CEPEX), en coopération avec les chambres de commerce et d’industrie, ont organisé des réunions professionnelles régionales entre les directeurs de bureaux du centre à l’étranger et les représentants des entreprises exportatrices tunisiennes actives dans divers secteurs économiques qui bénéficient d’opportunités d’exportation sur les marchés couverts par le réseau de représentation commerciale, selon un communiqué publié par la Maison de l’Exportateur.

Lors de l’ouverture de ces réunions, le CEPEX a présenté une série de présentations sur la contribution de diverses districts à l’effort national en matière d’exportation.

Concernant l’huile d’olive, les exportations des entreprises dans les districts à 1, 2 et 3, depuis le début de la saison, ont atteint 18,2 mille tonnes enregistrant une hausse de 49,2 % en termes de volume, contre une baisse des revenus de 2,7%.

S’agissant des districts 4 et 5, le nombre d’’entreprises exportatrices a atteint 897 sociétés, enregistrant une augmentation de 27 entreprises par rapport à la même période en 2024, dont 570 unités orientent leurs exportations vers les pays accrédités par le réseau des bureaux commerciaux à l’étranger.

Les recettes d’exportation dans ces districts se sont élevées à 5,37 milliards de dinars, enregistrant une baisse de 1,7% au titre du glissement annuel, représentant une part d’environ 10,1% de l’ensemble des exportations nationales.

La composition des exportations montre que 81,7 % proviennent de produits industriels, dont 2,9 % sont des produits industriels à haute contenu technologique.

Depuis le début de la campagne, les exportations d’huile d’olive dans ces districts ont enregistré une ascension positive. Ainsi, les quantités exportées ont atteint 24,8 mille tonnes, soit une augmentation de 217,9 % et des recettes de l’ordre de 317,5 millions de dinars, soit une croissance de 83,2 %.