La 35ᵉ Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), nom officiel TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations, se déroule au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. C’est la deuxième fois que le royaume accueille cette compétition après l’édition de 1988.

24 équipes participent, réparties en 6 groupes, pour un total de 52 matchs dans 9 stades répartis sur 6 villes : Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, Agadir et Tanger.

Ivory Coast est le champion en titre (vainqueur de la CAN 2023).

C’est la première édition disputée sur la période de Noël et du Nouvel An.

Déroulement & enjeux

Match d’ouverture : Maroc vs Comores, au Prince Moulay Abdellah Stadium à Rabat.

Le match final aura lieu le 18 janvier 2026 au même stade, théâtre de la grande finale.

Le tournoi offre une prime record pour le vainqueur — 10 millions de dollars, une augmentation significative confirmée par la CAF.

Organisation & aspects logistiques

Les infrastructures hôtes comprennent neuf stades rénovés ou nouvellement construits pour l’événement, avec une forte demande de billets.

Confédération Africaine de Football

Confédération Africaine de Football La CAF a mis en place des facilités pour les supporters, y compris des e-Visas gratuits via l’application Yalla.

Favoris, équipes et perspectives

Le Maroc, malgré la pression d’être hôte, est considéré comme l’un des favoris, avec une équipe compétitive issue d’une forte présence en clubs européens.

D’autres nations comme Égypte, Sénégal, Côte d’Ivoire et Nigeria font aussi figure de challengers.

Certaines équipes comme Mozambique, Bénin, Tanzanie et Botswana sont attendues avec ambition, mais n’ont jamais remporté de match en phase finale avant cette édition.

Évolution du calendrier CAF

Lors d’un comité exécutif au Maroc, la CAF a annoncé que, dès 2028, la CAN sera disputée tous les quatre ans (cycle quadriennal) pour s’aligner sur le calendrier international.