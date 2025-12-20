Le ministère du Commerce et du développement des exportations œuvre à identifier de nouveaux marché pour commercialiser l’huile d’olive, tels que l’Asie, l’Europe du Nord et l’Amérique du Sud (le Brésil, la Colombie et le Venezuela), a indiqué le ministre du Commerce, Samir Abid.

Intervenant au cours d’une séance de travail consacrée, vendredi à Djerba (Médenine), au suivi de la saison de récole des olives et les mécanismes de stockage et de commercialisation de l’huile d’olive, Abid a fait savoir que les efforts sont axés sur l’exportation de l’Huile d’olive conditionnée.

Il a, dans ce cadre, fait savoir que la saison écoulée a été marquée par l’exportation de l’huile d’olive vers plus de 50 destinations, ajoutant que l’objectif est d’hisser ce nombre.

Le ministre a, par ailleurs, rappelé le démarrage de l’exportation de l’huile d’olive vers huit marchés dont la France, la Libye, le Canada et la Jordanie, mettant l’accent sur les efforts déployés par les représentants commerciaux dans 16 pays.

Et d’ajouter que la récole des olives devrait atteindre, au cours de cette saison, un chiffre record, occupant ainsi la deuxième place mondiale après l’Espagne. Il a fait savoir que le taux d’avancement de la cueillette des olives à l’échelle nationale a atteint 25%, ajoutant qu’un intérêt particulier a été accordé au suivi et à la mise à disposition des tous les intervenants de la filière (agriculteurs, propriétaires des huileries et des petits et grands exportateurs) des conditions adéquates.

Il a rappelé dans ce sens les mesures adoptées pour soutenir le stockage, soulignant que des mesures ont été prises pour palier aux difficultés et résoudre les problèmes auxquels font face les agriculteurs et les huileries et tout intervenant de la filière.

Au cours de leurs interventions, les participants ont présenté des recommandations, dont notamment la mise en place d’une structure au sein du 5ème district chargée de la collecte et de l’exportation de l’huile d’olive que se soit à travers l’Etat ou les privés. Cette structure sera chargée d’accueillir un stock suffisant d’huile d’olive et de créer des représentations de l’Office National de l’Huile dans la région, outre la révision des conditions de financement des banques et l’optimisation des résultats de la recherche scientifique dans l’objectif de garantir une meilleure qualité de l’huile.

Il s’agit, également, d’intervenir en vue d’accélérer l’exécution du programme d’investissement du complexe agricole chammakh à Zarzis qui contrairement à d’autres fermes de la région, réalise des bénéfices annuels.

Les participants ont en outre suggérer l’octroi de primes d’investissement dans le domaine de l’emballage de l’huile d’olive et la baisse de la subvention destinée aux huiles végétales pour l’orienter vers l’huile d’olive afin de permettre au consommateur tunisien de bénéficier de ce produit. Il s’agit également de mettre en place une stratégie claire qui permettra de préserver et valoriser le secteur.

Selon les données régionales présentées par le commissaire régional au développement agricole à Médenine Ammar Jamii, la récolte du gouvernorat pour cette saison est estimée à 90 mille tonnes. Le taux d’avancement de la récolte a atteint 28%, selon le responsable soit 17 mille 500 tonnes, dont 300 mille tonnes d’huile sont stockés auprès de l’Office National de l’Huile.