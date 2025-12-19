Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, participe à la 2e conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique qui se tient vendredi 19 et samedi 20 décembre, au Caire, à l’invitation de ses homologues égyptien et russe.

Cette participation s’inscrit dans le cadre de l’engagement constant de la Tunisie en faveur de l’action africaine commune et de son ouverture aux partenariats internationaux en vue de renforcer la coopération multilatérale dans divers domaines, de manière à garantir la réalisation des intérêts communs et à contribuer à relever les défis actuels, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Les travaux de cette 2e Conférence ministérielle porteront notamment sur la poursuite de la mise en œuvre du Plan d’Action conjoint 2023-2026, en perspective de la préparation du 3e Sommet Afrique–Russie, prévu en 2026.