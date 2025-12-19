Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, vendredi, Viljar Lubi, qui lui a remis une copie figurée de ses lettres de créance l’accréditant en qualité de nouvel ambassadeur de la République d’Estonie en Tunisie, avec résidence à Paris.

À cette occasion, le ministre s’est félicité du niveau des relations unissant les deux pays, réaffirmant la disposition du ministère à fournir tout le soutien nécessaire à l’ambassadeur pour accomplir sa mission dans les meilleures conditions, indique un communiqué.

Par ailleurs, Nafti a appelé à mener à bien les préparatifs des prochaines échéances bilatérales, notamment la deuxième session des concertations politiques tuniso-estoniennes, faisant part de la volonté de renforcer davantage la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines des échanges commerciaux, des investissements et des secteurs prometteurs, dont les technologies, l’enseignement supérieur et l’agriculture.

Le ministre a, dans ce sens, mis l’accent sur la commercialisation de l’huile d’olive tunisienne.

De son côté, l’Ambassadeur estonien a affirmé la volonté de son pays de renforcer davantage les relations entre les deux pays, que ce soit à travers l’intensification des visites de haut niveau ou par le renforcement des efforts visant à promouvoir la coopération dans les domaines d’intérêt commun.

Le diplomate estonien a, également, rencontré Mohamed Ben Ayed, secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

La rencontre a été l’occasion de souligner la volonté commune de renforcer la dynamique des consultations politiques, de poursuivre le travail conjoint, notamment au niveau onusien, et de consolider les relations de coopération entre les deux pays.