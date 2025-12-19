Présentée ce vendredi à Tunis par le Groupe Tawhida Ben Cheikh, une étude intitulée « les attitudes des mères en relation avec l’éducation sexuelle de leurs enfants » a révélé que la majorité des mères interrogées soutiennent l’accès de leurs enfants à une éducation sexuelle fiable.

Réalisée sur un échantillon de 1200 femmes du Grand Tunis ayant des enfants âgés entre 10 à 19 ans, l’étude montre, en revanche, que ces mères manquent d’outils nécessaires pour communiquer avec leurs enfants au sujet des changements corporels et sexuels ainsi que de la santé sexuelle et reproductive, malgré leur conscience de l’importance de ces sujets dans leur vie.

Elle indique également que la communication entre la mère et le fils est plus limitée avec les garçons qu’avec les filles, notamment en ce qui concerne les thèmes liés au développement des organes génitaux.

L’étude montre, en outre, que la communication entre les mères et leurs fils est très limitée sur les sujets liés aux moyens de contraception, à l’avortement et à la virginité, tandis qu’elle demeure limitée avec les filles.

D’après la même étude, les mères recourent au dialogue et au conseil lorsqu’elles découvrent la consommation de contenus pornographiques par leurs enfants, garçons comme filles.

Les mères ont également davantage tendance à ignorer la situation avec les garçons (9,9 %) qu’avec les filles (4,4 %), ce qui reflète, selon l’étude, une tolérance implicite plus élevée à l’égard des garçons.

Par ailleurs, plus de 73 % des mères interrogées ont exprimé leur disposition à participer à des réunions avec d’autres parents et le cadre éducatif afin de discuter des sujets liés à la santé sexuelle et reproductive.

Par ailleurs, l’étude indique que 56,3 % des mères interrogées se sont déclarées favorables à l’intégration de l’éducation complète à la santé sexuelle dans les programmes scolaires. Quant au niveau scolaire auquel ces enseignements devraient débuter, les mères interrogées privilégient le cycle du collège à hauteur de 42,2 %, suivi du cycle primaire avec 26,4 %.

D’un autre côté, les mères interrogées ont exprimé une certaine réticence à l’égard de la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV), 81 % d’entre elles ayant déclaré s’opposer à l’administration du vaccin contre le HPV à leurs filles. Ce taux de refus reflète les tabous entourant la sexualité de la fille ainsi que les campagnes de désinformation par et des messages anti-vaccin diffusés à travers les réseaux sociaux.

Dans ses recommandations, l’étude appelle à renforcer une éducation sexuelle complète et adaptée à l’âge des enfants au sein des programmes scolaires, ainsi qu’à développer des outils de communication fondés sur des informations fiables pour aider les parents (pères et mères) à engager des discussions autour du corps de l’enfant, fille ou garçon, afin de les protéger contre les agressions et le harcèlement sexuels.

Mouna Tlili, coordinatrice de projets au sein du Groupe Tawhida Ben Cheikh, a déclaré à l’agence (TAP) que « l’objectif de cette étude est d’approfondir la compréhension des modes de communication au sein de la famille et d’analyser les attitudes des femmes à l’égard de l’éducation sexuelle de leurs enfants, ainsi que leur disposition à mieux s’outiller pour améliorer les méthodes de communication autour de ces thématiques essentielles dans la vie des enfants ».

Elle a également rappelé qu’une étude réalisée par le Groupe Tawhida Ben Cheikh en 2023, avait mis en évidence un problème fondamental dans le triangle parents–enfants–école en matière de communication sur la santé sexuelle et reproductive.

Elle a précisé que cette étude avait révélé que les jeunes, filles et garçons âgés de 18 à 19 ans, puisent leurs informations sur la sexualité et la santé sexuelle et reproductive principalement sur les réseaux sociaux, Internet et les sites pornographiques, des sources d’information jugées non fiables.

Elle a enfin souligné que cette étude a montré que la communication des parents avec leurs fils et leurs filles sur ces sujets essentiels demeure très limitée, ce qui a conduit le Groupe Tawhida Ben Cheikh à réaliser cette nouvelle étude portant sur le rôle des mères dans l’éducation sexuelle de leurs enfants afin de mieux cerner leurs positions à cet égard.

Fondé en 2012, le Groupe Tawhida Ben Cheikh œuvre à la promotion des droits et à la garantie de l’accès à la santé sexuelle et reproductive, ainsi qu’à l’accès aux moyens de contraception et à l’avortement sécurisé.

Le Groupe a réalisé plusieurs études quantitatives et qualitatives portant sur les normes sociales, les connaissances, les attitudes et les représentations liées à la sexualité, à la santé sexuelle et reproductive et aux relations de genre.