Les exportations tunisiennes ont enregistré, à la fin du mois de novembre 2025, une croissance de 1,5% par rapport à l’année dernière, pour atteindre 57,9 milliards de dinars, marquant un retour à la tendance haussière, grâce aux résultats enregistrés au cours des trois derniers mois, ont souligné les Chefs de bureaux du Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Ils ont indiqué, lors des travaux du forum annuel des Chefs de bureaux du CEPEX à l’étranger, qui se tient du 15 au 19 décembre 2025, que la capacité d’exportation de la Tunisie a frôlé les 23 milliards de dollars, dont 11,25 milliards de dollars non exploités.

“Face à cette situation, des défis importants se posent, aux intervenants dans le système d’exportation, y compris le réseau de représentation commerciale à l’étranger, pour redoubler d’efforts afin d’explorer de nouvelles opportunités d’exportation et d’améliorer le positionnement des produits tunisiens sur les marchés mondiaux”, ont-ils souligné.

Les travaux du forum ont également permis de présenter des exposés sur les potentialités d’exportation, les opportunités inexploitées et les marchés prometteurs.

Les participants ont présenté des données techniques et économiques sur les marchés couverts par le réseau de représentation commerciale à l’étranger, en termes d’opportunités commerciales disponibles et de conditions d’accès, en plus d’un aperçu des programmes de promotion des différentes structures intervenant dans le domaine de l’exportation au titre de l’année 2026.

Les chefs des représentations commerciales tunisiennes à l’étranger ont participé à la quatrième réunion de coordination de “Tunisia Export Team”, sous la présidence du ministre du Commerce et du développement des exportations, Samir Abid.

Les travaux du forum annuel des Chefs des représentations commerciales du CEPEX à l’étranger ont également donné lieu à la tenue d’une réunion avec les différentes structures concernées par l’exportation, laquelle a permis de mettre l’accent sur les start-ups et un certain nombre de secteurs prometteurs, tels que l’industrie de composants automobiles, les technologies d’informations et de la communication, l’industrie agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique et les services de santé.

Cette rencontre, à laquelle ont participé à distance plus de 50 représentants des attachés économiques auprès des ambassades tunisiennes à l’étranger, a été consacrée à la présentation d’interventions sur les spécificités des secteurs concernés, ainsi qu’à passer en revue les principaux marchés cibles et les opportunités d’y accéder.

L’objectif est de contribuer à soutenir les orientations stratégiques en matière d’exportation et à renforcer la présence des produits et services tunisiens au niveau international.

Elle vise également à fournir, au réseau de représentation diplomatique et commerciale, des informations actualisées sur l’offre tunisienne destinée à l’exportation, afin d’orienter leurs interventions et leurs programmes de promotion dans les pays d’accréditation vers les secteurs prometteurs et à forte valeur ajoutée.

Le programme de ce forum annuel comprend, également, des rencontres directes entre les directeurs des représentations commerciales du CEPEX à l’étranger et les représentants d’entreprises tunisiennes de différents secteurs à Sousse et Sfax.