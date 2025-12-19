Les Unités de la Garde nationale à Sfax ont réussi à saisir un précieux trésor archéologique, annonce vendredi l’Institut national du patrimoine (INP) sur les réseaux sociaux.

Ce trésor est composé de 5 196 pièces de monnaies romaines en bronze, d’une petite bouteille, d’un fragment d’assiette du 1er siècle après J.-C et d’une assiette en céramique du 2ème siècle après J.-C, suite à une expertise des services de l’INP.

L’INP étudiera, documentera et mettra en valeur ce trésor archéologique conclut la même source.