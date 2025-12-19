Une rencontre a été tenue, jeudi, 18 décembre 2025, à Tunis, entre l’ingénieur général à FIPA-Tunisie, Ibrahim Medini et les représentants de la société malaise « HandsOn Systems Ltd ».

La société maltaise, spécialisée dans les solutions de suivi GPS et de gestion de flotte, la gestion d’actifs RFID, les solutions énergétiques intelligentes et les plateformes IoT, compte introduire un grand projet d’investissement impliquant la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 350 MW dans la région de Gafsa (sud de la Tunisie), avec un investissement total estimé à environ 520 millions d’euros, a fait savoir la FIPA dans un communiqué publié, vendredi.

La délégation de la société maltaise s’est déclarée satisfaite du climat des affaires en Tunisie tout en réaffirmant son ambition de poursuivre des projets futurs, de renforcer sa présence et d’étendre ses investissements dans le pays.

De son côté, Medini a félicité la délégation maltaise pour cette initiative stratégique, soulignant son rôle en tant que moteur du développement industriel et durable à Gafsa sur le plan technologique et environnemental.

Il a réaffirmé l’engagement de FIPA-Tunisie à soutenir pleinement ce projet et à accompagner sa réalisation.