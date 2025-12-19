Une masterclass, la première en son genre, intitulée “Visibilité, valeur et le marché mondial de l’art: les maisons de ventes aux enchères et l’art moderne et contemporain de la région MENA”, sera assurée par Ridha Moumni, historien de l’art, curateur et président de Christie’s Middle East and Africa (section régionale de Christie’s, l’une des maisons de ventes aux enchères les plus anciennes et les plus prestigieuses au monde).

Cette formation se tiendra les 22 et 23 décembre 2025 respectivement à Selma Feriani Gallery et à la galerie Archivart à Tunis.

Proposée sur deux jours, la masterclass offre une immersion approfondie dans le fonctionnement des maisons de ventes aux enchères et leur rôle déterminant dans la construction de la valeur artistique et de la visibilité internationale des artistes de la région MENA.

Pensée pour un public large mais spécialisé, cette masterclass s’adresse aux curateurs, historiens de l’art, artistes, collectionneurs, professionnels des secteurs culturel et médiatique, ainsi qu’aux étudiants et à toute personne souhaitant approfondir sa compréhension du marché de l’art contemporain et des pratiques curatoriales liées à l’art dans la région MENA.

Animée par le Tunisien Ridha Moumni, l’une des figures les plus influentes du marché international de l’art en Méditerranée, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, cette rencontre offrira un éclairage précis sur les dynamiques du marché et les stratégies de visibilité des artistes sur la scène mondiale. Les participants bénéficieront notamment d’analyses de cas concrets issus de Christie’s Middle East and Africa, portant sur les processus de sélection, de contextualisation et de promotion des artistes de la région.

Le marché MENA, un véritable “momentum” culturel.

Articulée autour d’ateliers pratiques, d’études de cas et d’échanges interactifs, la formation est conçue comme un espace de partage et de réflexion critique. Elle permettra de mieux appréhender les stratégies du marché, les mécanismes de valorisation des œuvres et la construction de la notoriété artistique à l’échelle internationale, dans un contexte où la région MENA connaît un véritable momentum culturel, marqué par l’ouverture de musées, de foires et par l’essor d’initiatives privées.

Cette réflexion s’inscrit dans un marché mondial de l’art en pleine transformation, où les frontières de la création sont redéfinies. Longtemps sous-représentée, la région Méditerranée, Moyen-Orient et Afrique du Nord s’affirme aujourd’hui comme un vivier de talents émergents. Selon les données mentionnées dans le dossier de presse, le marché du détail dans la région MENA était évalué à 808,51 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 1 401,32 milliards de dollars d’ici 2032, avec un taux de croissance annuel estimé à 7,30 %.

La visibilité croissante des artistes de la région MENA sur les plateformes internationales a profondément transformé le marché. Entre 2024 et le premier semestre 2025, les ventes d’œuvres d’artistes d’Afrique du Nord ont augmenté, selon la même source, de 76 %, tandis que celles des artistes du Moyen-Orient ont progressé de 178 % sur le marché européen, illustrant l’intérêt grandissant des collectionneurs internationaux pour l’art moderne et contemporain de la région.

Chez Christie’s, la vente Modern and Contemporary Middle Eastern Art, organisée à Londres en 2024, a généré 6,43 millions de dollars, portée notamment par des collections prestigieuses.

Cette dynamique se confirme également à travers les foires et plateformes internationales. A Paris, la Menart Fair, dédiée à l’art MENA, a présenté en 2024 plus de 438 œuvres, avec des résultats attestant de l’intérêt soutenu du marché européen. Par ailleurs, le lancement d’Art Basel Qatar, prévu pour février 2026, marquera la première implantation d’Art Basel au Moyen-Orient, consacrant la région comme un nouveau hub stratégique du marché mondial de l’art.