Une convention de partenariat sur la promotion de l’entrepreneuriat féminin et de l’investissement a été signée, hier jeudi, entre le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées et l’Organisation nationale des entrepreneurs (ONE).

Selon un communiqué du ministère de la famille, la convention vise à renforcer la coopération entre les deux parties et à faire connaître le programme national de l’entrepreneuriat féminin et de l’investissement « RAÏDET», ainsi que les différents programmes du ministère dédiés à l’inclusion économique des femmes et des jeunes filles.

Elle vise également, selon la même source, à contribuer à la création et au développement de projets féminins de petite et moyenne taille, à accompagner les porteuses d’idées de projets et à renforcer leurs capacités, de manière à garantir la pérennité et le développement de leurs initiatives.

S’exprimant lors de la cérémonie de signature organisée au siège du ministère à Tunis, la ministre de la famille, Asma Jebri, a précisé que cette convention s’inscrit dans le cadre de la volonté du département de renforcer l’effort national participatif afin de promouvoir davantage l’entrepreneuriat féminin, de surmonter les difficultés existantes et d’encourager les femmes et les jeunes filles dans toutes les régions du pays à lancer des projets, à s’engager dans le monde des affaires et à investir dans des secteurs porteurs, innovants et à forte valeur ajoutée.

Elle a souligné, dans ce contexte, l’importance de mettre en place un programme exécutif en coordination avec l’ensemble des délégations régionales du ministère, afin de mieux faire connaître les mécanismes d’encouragement et les incitations disponibles pour soutenir l’entrepreneuriat féminin en Tunisie, de renforcer les efforts de formation et d’éducation financière, d’accompagner les entreprises féminines avant, pendant et après la création des projets, et de développer les capacités des entrepreneures dans les domaines de la promotion, du marketing, de l’exportation et de l’expansion des projets.

De son côté, le président de l’Organisation nationale des entrepreneurs, Yassine Gouiâa, a exprimé l’engagement de l’Organisation à soutenir les efforts du ministère pour diffuser la culture de l’entrepreneuriat féminin, renforcer les capacités des femmes tunisiennes en matière d’investissement, de création et de développement de projets, améliorer les opportunités de commercialisation des produits des entreprises féminines et accroître leur rayonnement aux niveaux national et international.