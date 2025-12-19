Le Grand stade d’Agadir, rebaptisé Stade Adrar, est désormais fin prêt pour accueillir les matchs de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La capitale du Souss figure parmi les six villes hôtes de la compétition, aux côtés de Casablanca, Tanger, Marrakech, Rabat et Fès.

Une première phase de rénovation achevée

Pendant plusieurs mois, l’enceinte a fait l’objet d’un vaste chantier de mise à niveau, scindé en deux phases. La première, totalement achevée, vise à répondre aux exigences de la Confédération africaine de football (CAF) et de la FIFA pour la CAN-2025.

Les travaux ont porté notamment sur l’aménagement extérieur, avec une augmentation de la capacité des parkings de 2.600 à 4.100 places, la rénovation des pelouses du terrain principal et des terrains d’entraînement, ainsi que la modernisation des vestiaires.

Médias, VIP et accès modernisés

Cette phase inclut également la rénovation des espaces médias, des zones VIP, ainsi que de plusieurs installations sanitaires et techniques. Le renforcement de la clôture extérieure et l’installation de nouveaux points de billetterie visent à améliorer la fluidité d’accès et la sécurité des usagers.

En route vers le Mondial 2030

Après la CAN, une seconde phase sera lancée en perspective du Mondial 2030, que le Maroc organisera conjointement avec l’Espagne et le Portugal. Elle prévoit la couverture totale du stade, l’extension des gradins pour porter la capacité de 41.800 à 46.000 places, ainsi que l’installation d’un toit panoramique à 360° et l’amélioration des espaces VIP.

Un programme sportif relevé

Le Stade Adrar accueillera les matchs du groupe B, composé de l’Angola, du Cameroun, de l’Égypte et du Mozambique, ainsi que deux rencontres à élimination directe, dont un quart de finale.

Inauguré en 2013, le Grand stade d’Agadir s’étend sur 32 hectares, à 15 minutes du centre-ville et 30 minutes de l’aéroport, et a déjà accueilli des événements majeurs, dont la Coupe du Monde des Clubs FIFA 2013.