Le vernissage de l’exposition “Double Je…” qui met en dialogue les œuvres de Mondher Shelby et Taoufik Behaura, aura lieu dimanche 21 décembre 2025 à 11h à la Galerie A.Gorgi à Sidi Bou Saïd.

L’exposition se construit comme un autoportrait de Mondher Shelby, pensé non pas comme une représentation figée de soi, mais comme un dialogue intérieur continu avec l’enfance. Celle-ci n’est pas convoquée comme un souvenir lointain ou idéalisé, mais comme une présence active, un double silencieux qui accompagne et observe les métamorphoses de l’artiste, soulignent les organisateurs de rendez-vous.

Entre jeu et mémoire, légèreté et gravité, les œuvres traduisent cette oscillation permanente entre ce que l’on a été et ce que l’on devient indiquent les organisateurs de ce rendez-vous atypique avec les arts.

À travers la couleur, le geste et la mise en scène du corps, Shelby rejoue l’apprentissage du monde. L’avatar qu’il déploie dans ses peintures agit comme un alter ego, un espace de projection où le « je » se dédouble. La main guide, protège ou retient.

Les postures suggèrent une relation de tension et de proximité entre l’enfant et l’adulte.

L’enfance apparaît ainsi comme une matrice d’émotions premières, un territoire fondateur qui persiste et se manifeste dans les gestes de l’artiste adulte.

En résonance avec cette démarche introspective, Taoufik Behi, cinéaste de formation, développe un travail sculptural fondé sur l’assemblage d’objets de récupération. Par un processus proche du montage cinématographique, il compose des figures animales et des arbres de vie, où chaque élément conserve la trace de son usage antérieur. Le jeu devient ici un principe de construction et de transformation, faisant écho à la dynamique de recomposition identitaire à l’œuvre dans la peinture de Shelby.

Double Je interroge ainsi la notion d’autoportrait élargi : une image de soi fragmentée, traversée par le temps, où le « je » et le « jeu » se confondent pour révéler la part d’enfance qui continue de structurer le regard et le rapport au monde.