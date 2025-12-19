Le court métrage d’animation tunisien “The Bird’s Placebo”, réalisé par Rami Jarboui, a été retenu dans la sélection officielle du Festival du film de Sundance (Etats-Unis), qui se tiendra du 22 janvier au 1er février 2026.

Le film sera présenté en première mondiale le 23 janvier 2026 au Festival du film de Sundance, l’un des plus grands festivals cinématographiques au monde, représentant ainsi le cinéma d’animation tunisien sur la scène internationale.

A travers ce film, le cinéaste aborde des questions liées à la jeunesse, à la migration et à l’identité, en suivant l’histoire de Yahya, un jeune homme en situation de handicap vivant dans un quartier populaire défavorisé, qui rêve de traverser la Méditerranée dans l’espoir de se construire une vie meilleure.

Ce court métrage est actuellement programmé dans le cadre de la 36ème édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC, 13–20 décembre 2025).