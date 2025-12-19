Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, jeudi, au siège du département, le nouvel ambassadeur du Japon en Tunisie, Saito Jun, qui lui a remis une copie figurée de ses lettres de créance.

Cette rencontre a été l’occasion de réaffirmer la solidité des relations d’amitié et de coopération unissant la Tunisie et le Japon, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Le ministre s’est, par ailleurs, félicité des efforts déployés par le Japon en vue de soutenir le processus de développement et d’élargir ses projets d’investissement en Tunisie, en vue de renforcer le partenariat entre les deux pays dans les divers domaines économique, environnemental et technologique, à la lumière de la célébration en 2026 du 70e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Le ministre s’est réjoui des résultats obtenus dans le cadre bilatéral ou à travers la Conférence internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD), dont la 8e édition a eu lieu à Tunis, en 2022, rappelant que la Tunisie avait participé à la 9e édition, en août 2025, au Japon.

De son côté, le diplomate japonais a fait part de sa détermination à continuer d’œuvrer en vue de développement davantage les relations bilatérales au service des intérêts communs des deux pays.

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune d’œuvrer ensemble pour assurer la réussite des échéances bilatérales prévues l’année prochaine, notamment le Forum économique tuniso-japonais et la 12ème session de la Commission mixte tuniso-japonaise au niveau ministériel.