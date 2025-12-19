La 14e édition du Salon du livre de la ville de Tunis a été inaugurée jeudi sur l’avenue Habib-Bourguiba, au centre de la capitale, et se poursuivra jusqu’au 3 janvier 2026.

Placée sous le slogan « Avenue Habib-Bourguiba… avenue de la culture », la manifestation réunit plus de 80 maisons d’édition tunisiennes et propose plus de 30.000 titres couvrant des domaines scientifiques, littéraires et intellectuels variés.

Le Salon est organisé à l’initiative de la délégation régionale aux Affaires culturelles de Tunis et de la municipalité de Tunis, en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles, avec la participation du gouvernorat de Tunis, du Centre national de promotion du livre et de l’Union des éditeurs tunisiens. L’ouverture s’est déroulée en présence du gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, et du délégué régional des Affaires culturelles, Bechir Touati.

Comme chaque année, l’événement se tient sous une tente dressée sur l’avenue Habib-Bourguiba et abritant des milliers d’ouvrages, allant des publications scientifiques et littéraires aux livres pédagogiques pour enfants et aux grandes œuvres de référence.

La région de Siliana, invitée d’honneur aux côtés du gouvernorat de Kébili, est mise en valeur à travers des expositions d’artisanat, de céramique et de photographie présentant notamment le patrimoine naturel et culturel de la région.

L’inauguration a attiré un public nombreux et de tous âges, coïncidant avec la 36e édition des Journées cinématographiques de Carthage, dont certaines activités se déroulent également sur l’avenue Habib-Bourguiba.

Fondé en 2012, le Salon du livre de la Ville de Tunis s’inscrit dans la stratégie nationale de promotion du livre et de la lecture.