La 24ème édition du Festival de la chanson tunisienne (FCT) se tiendra du 5 au 7 mars 2026, à l’initiative du Théâtre de l’Opéra de Tunis et sous l’égide du ministère des affaires culturelles. Dans ce contexte, le comité d’organisation a annoncé, selon un communiqué du théâtre de l’opéra publié su sa page officielle, l’ouverture des candidatures aux compétitions du Festival, à savoir la compétition de la chanson (nouvelle production 2025), la compétition de la composition instrumentale (nouvelle production 2025), ainsi que la compétition d’interprétation (nouvelle production 2025).

Des prix financiers seront attribués dans le cadre de l’ensemble des compétitions.

Les candidats sont tenus de remplir le formulaire de candidature relatif à la compétition concernée, dûment signé avec une signature légalisée par l’ensemble des intervenants dans l’œuvre. Le dossier de candidature doit également comporter une clé USB contenant un enregistrement de l’œuvre (répétition ou enregistrement final), les paroles de l’œuvre au format word, un curriculum vitae pour chacun des intervenants -parolier, compositeur, interprète et arrangeur- ne dépassant pas dix lignes, ainsi que des photos d’identité numériques de haute qualité pour tous les participants. Pour la compétition de la chanson, le dossier doit en outre comprendre une partition musicale complète de l’œuvre, incluant l’ensemble des détails.

Les dossiers doivent être envoyés sous l’intitulé “Festival de la chanson tunisienne- 24ème édition” à l’adresse postale suivante: Etablissement du Théâtre de l’Opéra de Tunis-Cité de la Culture Chedly Klibi, avenue Mohamed V, 1002 Tunis. Ils peuvent également être déposés directement au bureau d’ordre de l’établissement, à la même adresse, au plus tard le vendredi 14 janvier 2026, (avec la fin de l’horaire administratif).

Tout dossier incomplet ou parvenu après la date de clôture des candidatures sera automatiquement rejeté, précise le communiqué.