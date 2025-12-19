Dans un monde où l’intelligence artificielle croît à une vitesse vertigineuse, Nizar Yaiche a rappelé que les Ressources Humaines ne peuvent pas se contenter d’accompagner la productivité. Elles doivent devenir un contre-pouvoir éthique, garantes de l’équité algorithmique et protectrices des millions de personnes qui risquent de ne pas suivre le rythme. Derrière les milliards investis et les projections de richesse, il y a une réalité plus dure : celle des “victimes” de la révolution IA.

L’équité algorithmique est devenue l’un des enjeux les plus cruciaux pour la gestion des ressources humaines. Dans un contexte où les algorithmes interviennent désormais dans des décisions déterminantes — recrutement, évaluation des performances, gestion des carrières — leur usage massif transforme profondément la fonction RH.

Une étude de l’Université de Californie à Berkeley révèle que 76 % des entreprises s’appuient déjà sur ces outils, soulevant des préoccupations éthiques majeures : transparence des processus, prévention des discriminations et respect de l’égalité des chances.

Les recherches de Stanford montrent en effet que ces systèmes peuvent, malgré eux, accentuer des biais existants liés au genre, à l’âge ou à l’origine ethnique, en raison de données d’entraînement imparfaites.

Garantir l’équité algorithmique n’est donc pas une option : c’est une responsabilité fondamentale des RH, appelées à devenir les gardiens de la justice dans un monde où les décisions sont de plus en plus automatisées.

« Ceux qui contrôlent les données contrôlent le monde »

Les chiffres cités par M. Yaïche sont éloquents, nous les rappelons :

le marché mondial de l’IA atteint déjà 520 milliards de dollars, avec une croissance annuelle de 28 % ;

les investissements en R&D dépassent 220 milliards de dollars , concentrés dans dix pays.

, concentrés dans dix pays. L’IA pourrait contribuer à hauteur de 15 000 milliards de dollars au PIB mondial d’ici 2035.

au PIB mondial d’ici 2035. 90 % des données mondiales ont été produites en moins de cinq ans, et 80 % sont captées par une dizaine d’acteurs, principalement américains et chinois.

Ces données montrent que l’IA est devenue une infrastructure stratégique. Mais elles posent une question brûlante : comment s’assurer que les algorithmes respectent les valeurs humaines ?

« L’IA sans équité devient une machine à discriminer. »

« Les RH doivent être les garants de l’équité algorithmique »

Pour Nizar Yaiche, l’une des compétences les plus nouvelles et les plus urgentes des DRH sera de garantir l’équité algorithmique. Les algorithmes filtrent, scorent, recommandent, évaluent. Ils influencent nos décisions, nos recrutements, nos carrières.

Cette compétence, encore émergente, devient vitale : s’assurer que les algorithmes ne reproduisent pas des discriminations invisibles, qu’ils ne dévient pas vers des logiques opaques, qu’ils restent au service de l’humain.

« Il y aura de la casse »

La question de l’emploi est au cœur des inquiétudes. Les experts techniques, souvent interrogés, répondent avec prudence : “on ne sait pas”. Mais les signaux sont clairs :

déjà 25 à 30 % des travailleurs déclarent ne pas pouvoir suivre le rythme de l’IA ;

les projections évoquent des centaines de millions de personnes en difficulté d’adaptation ;

la consommation énergétique des data centers IA dépasse déjà 340 TWh/an, soit plus de 1,5 % de la consommation mondiale d’électricité : un indicateur des bouleversements systémiques en cours.

L’intelligence artificielle n’est pas neutre. Elle reflète les données qu’on lui confie et les choix qu’on accepte de déléguer.

Nizar Yaiche le dit sans détour : « Il y aura de la casse. »

Et cette casse ne se comptera pas en milliers, mais en millions. Des vies professionnelles brisées, des trajectoires interrompues, des familles fragilisées. Au-delà des promesses de productivité, Nizar Yaïche a rappelé que l’IA peut fragiliser la fonction RH si elle est déployée sans garde-fous.

Les erreurs les plus fréquentes sont parlantes : automatiser sans gouvernance éthique, ignorer les populations en difficulté d’adaptation, réduire l’IA à un simple outil de productivité, négliger la transformation des compétences ou manquer de transparence dans les décisions assistées par algorithmes.

Toutes ces dérives convergent vers un même risque : miner la confiance et accentuer les injustices. C’est pourquoi l’équité algorithmique doit devenir le point cardinal de la fonction RH : auditer, contrôler et corriger les outils pour garantir que l’IA améliore la performance sans créer de discriminations invisibles.

« Les algorithmes influencent désormais les recrutements, les carrières et les évaluations. Sans contrôle, ils peuvent renforcer des injustices invisibles. »

Les RH comme contre-pouvoir constructif

La tentation est grande de céder à l’euphorie des chiffres. L’IA promet des gains de productivité de 20 à 40 % pour les entreprises qui l’intègrent. Elle réduit les délais, optimise les processus, fluidifie la gestion des talents. Mais cette course à la rentabilité peut vite devenir un piège.

Nizar Yaiche met en garde : les RH doivent jouer un rôle inédit, celui de contre-pouvoir constructif. Face aux pressions des actionnaires, des marchés financiers, des indicateurs de rentabilité, ils doivent rappeler que l’humain n’est pas une variable d’ajustement. Ils doivent défendre la dignité, l’équité et la justice sociale.

Anticiper pour protéger

Les licenciements massifs observés dans plusieurs secteurs ne sont pas uniquement liés aux cycles économiques ou aux tensions géopolitiques. L’IA est déjà un facteur de transformation, parfois brutal. Les RH doivent anticiper ces vagues, mettre en place des plans de transition, et surtout, ne pas fermer les yeux.

Car si l’IA promet des gains spectaculaires, elle peut aussi creuser des fractures sociales irréversibles. Les RH doivent inventer des dispositifs de requalification, de mobilité interne, de soutien psychologique. Ils doivent devenir les architectes d’un futur du travail qui ne laisse personne derrière.

Ce troisième volet est un appel à la vigilance. L’IA est une force de transformation historique, mais elle peut aussi devenir une machine à exclure. Les RH doivent se préparer à deux missions :

Garantir l’équité algorithmique , pour que les décisions assistées par IA restent justes et transparentes.

, pour que les décisions assistées par IA restent justes et transparentes. Sauver les futures “victimes” de l’IA, en accompagnant les millions de personnes qui risquent de ne pas suivre.

Dans cette révolution, les RH ne sont pas seulement des gestionnaires de talents. Ils sont les gardiens de l’humain, les contre-pouvoirs capables de rappeler que derrière chaque algorithme, il y a une vie.

A suivre

Amel Belhadj Ali