La 16e journée du championnat d’Italie se dispute ce week-end dans un format réduit. En raison de la Supercoupe d’Italie, organisée en Arabie saoudite, seules six rencontres sont au programme. Naples, champion en titre, l’Inter Milan, son dauphin, Bologne, vainqueur de la Coupe d’Italie, et l’AC Milan, finaliste malheureux en mai dernier, sont dispensés de Serie A.

Ces quatre formations rattraperont leurs matches en retard à la mi-janvier, ce qui limite provisoirement la portée du classement, sans empêcher certains enjeux majeurs.

Un duel clé à Turin

Malgré l’absence des principaux leaders, cette journée peut modifier, au moins temporairement, la physionomie du championnat. L’affiche entre la Juventus Turin et l’AS Rome, prévue samedi soir à l’Allianz Stadium, concentre l’attention.

Cinquième avec 26 points, la Juventus peut se relancer dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions en cas de succès. De son côté, la Roma, actuelle quatrième avec 30 points, a l’occasion de réaliser une opération comptable importante. Une victoire à Turin permettrait aux Romains de revenir à hauteur du leader provisoire, l’Inter Milan, crédité de 33 points.

Des difficultés face aux équipes de tête

La formation dirigée par Gian Piero Gasperini peine toutefois face aux cadors du championnat. Elle s’est inclinée à chaque fois sur le même score de 1-0 contre l’Inter, l’AC Milan et Naples, un constat qui pèse avant ce rendez-vous face à la Juventus.

Un programme étalé sur plusieurs semaines

En raison des reports liés à la Supercoupe, la 16e journée s’étalera jusqu’à la mi-janvier. Après les rencontres prévues ce week-end, plusieurs matches se joueront les 14 et 15 janvier, impliquant notamment Naples, l’Inter, Bologne et l’AC Milan.