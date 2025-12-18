Le gouvernorat de Tozeur devrait enregistrer un afflux touristique accruÂ durant la pÃ©riode desÂ vacances dâ€™hiver, qui sera marquÃ©e par une hausse des rÃ©servations dans les Ã©tablissements hÃ´teliers et un renforcement des activitÃ©s touristiques proposÃ©es aux visiteurs.

Le prÃ©sident de la fÃ©dÃ©ration rÃ©gionale des agences de voyages du sud-ouest 1, Abdelfattah Mlik, a indiquÃ© que le taux des rÃ©servations dans les hÃ´tels de la rÃ©gion devrait atteindre 100%, durant cette pÃ©riode.

Il a ajoutÃ© que lâ€™infrastructure touristique dans la rÃ©gion vient dâ€™Ãªtre renforcÃ©e avec lâ€™inauguration de deux unitÃ©s hÃ´teliÃ¨res Ã Tamaghza et Nefta, outre lâ€™ouverture prochaine dâ€™un nouvel hÃ´tel Ã Tozeur.

Par ailleurs, les prÃ©paratifs logistiques se poursuivent dans les hÃ´tels et les maisons d’hÃ´tes, ainsi qu’au niveau des agences de voyages, selon la mÃªme source.