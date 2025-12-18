Manchester City s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise après sa victoire 2-0 sur Brentford mercredi. Les Citizens affronteront le tenant du titre, Newcastle, lors du dernier carré de la compétition.

Demi-finales confirmées : Newcastle contre Manchester City

Newcastle a obtenu sa qualification en battant Fulham 2-1 grâce à un but de la tête de Lewis Miley, 19 ans, inscrit sur corner dans le temps additionnel (90e+2). Le club du Nord-est de l’Angleterre défendra ainsi son titre face à Manchester City.

L’autre demi-finale : Chelsea en attente

L’autre demi-finale mettra aux prises Chelsea avec le vainqueur de l’ultime quart de finale programmé le 23 décembre entre Arsenal et Crystal Palace. Le vainqueur rejoindra le dernier carré et déterminera l’affiche opposant les clubs londoniens.

Retour en demi-finale pour Manchester City

Manchester City n’avait plus atteint ce stade de la compétition depuis la saison 2020-2021, année où Pep Guardiola avait remporté son quatrième titre consécutif en League Cup. Cette qualification marque donc un retour significatif du club à ce niveau du tournoi.