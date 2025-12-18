MÃ©moire, arts plastiques et musique, en guise de cÃ©lÃ©bration de lâ€™hÃ©ritage artistique de Sem Tarek Chaabane, seront au rendez-vous Ã la Maison des Arts (Centre national dâ€™art vivant au BelvÃ©dÃ¨re Cnav), le 20 dÃ©cembre 2025 Ã partir de 17h00, dans le cadre du concert-hommage “Galaxie”, dÃ©diÃ© Ã lâ€™artiste, souvent surnommÃ© le peintre du cosmos, dont lâ€™univers singulier continue dâ€™inspirer et de faire rÃªver.

Artiste plasticien tunisien, Sem Tarek Chaabane a dÃ©veloppÃ© une Å“uvre profondÃ©ment marquÃ©e par la quÃªte de lâ€™osmose entre lâ€™homme et lâ€™univers, nourrie par une pensÃ©e scientifique et philosophique oÃ¹ la lumiÃ¨re, lâ€™espace et les structures cosmiques occupent une place centrale. Son travail pictural, aux compositions abstraites et vibratoires, invite Ã une contemplation sensible du monde et de lâ€™infini, proposant une vision poÃ©tique du cosmos comme territoire intÃ©rieur.

Ce concert-hommage propose une immersion sensible dans cet univers, oÃ¹ la musique dialogue avec la peinture et ravive lâ€™esprit crÃ©atif qui a traversÃ© lâ€™ensemble de son Å“uvre, rÃ©cemment mise en lumiÃ¨re lors de lâ€™exposition “De lâ€™Etoile Ã la Toile ” visible du 22 novembre au 22 dÃ©cembre 2025 Ã la Maison des Arts ” Dar el Founoun” au BelvÃ©dÃ¨re.

Au programme de cette soirÃ©e aux couleurs des annÃ©es 80, de la musique live, portÃ©e par les voix de Nour Esseghir et Arbi Khalafallah, accompagnÃ©es par David Dakhliaau piano, Elyess Siala Ã la guitare acoustique, Karim Otmann Ã la guitare Ã©lectrique et Yassine Siala au violon.