Dans le cadre d’un hommage rendu au réalisateur et producteur algérien Lakhdar Hamina,les JCC organisent une masterclass vendredi 19 décembre 2025 à 11h à la Salle des Jeunes créateurs de la Cité de la Culture avec pour invité Malik Lakdhar Hamina, acteur, réalisateur, scénariste et fils du détenteur de la Palme d’or du festival de Cannes en 1975.

Modérée par l’universitaire et critique Kamel Ben Ouanès, cette rencontre filiale apportera au public des JCC un regard personnel et croisé sur la carrière d’un cinéaste qui a marqué l’histoire du cinéma africain.

Outre la masterclass, l’hommage rendu à Lakhdar Hamina comprend la projection d’une sélection de trois de ses œuvres emblématiques : Chronique des années de braise (1975) en version restaurée, Le Vent des Aurès (1967) et Crépuscule des ombres (2014).

Cette rencontre est organisée dans le cadre de la 36ème édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC, 13-20 décembre 2025).