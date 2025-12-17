La Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a indiqué, dans un communiqué publié mercredi à Tunis, la poursuite de l’application des mesures exceptionnelles prises en février 2025, visant à faciliter, pour ses clients, le paiement de leurs factures d’électricité impayées, en tenant compte de leur situation économique et sociale.

Ainsi les clients voulant bénéficier de ces mesures sont appelés à présenter une demande auprès de la STEG, entre le 22 décembre 2025 et le 31 mars 2026, pour bénéficier de ces mesures.

Conformément aux instructions du président de la République, la STEG avait accordé, en février 2025, à ses clients ayant des difficultés de rembourser leurs factures et ayant des impayés accumulés (enregistrés jusqu’au 19 février 2025), la possibilité d’un rééchelonnement de leurs dettes sur des mensualités, pouvant aller jusqu’à 7 ans.

La STEG a rappelé que les clients qui peuvent bénéficier de ces mesures sont ceux classés dans la catégorie, dont la consommation mensuelle ne dépasse pas 400 kilo Watt heure (kWh). Ils bénéficient d’un échelonnement de leurs dettes antérieures sur des mensualités calculées sur la base de la valeur de la dette.

De même, sont concernées par ces mesures, les petites entreprises qui enregistrent des difficultés en raison de l’accumulation de leurs dettes. Ces entreprises peuvent rééchelonner leurs factures de consommation irrécouvrables, après la présentation d’une demande à cet effet.

Il s’agit, également, de permettre aux groupements hydrauliques ayant des difficultés de recouvrement de leurs factures de consommation de procéder à l’échelonnement de leurs dettes.

La STEG réitère son engagement à interagir de manière positive avec tous ses clients.