L’échange d’expertises entre la Tunisie et le Qatar dans le domaine des projets d’infrastructure ainsi que le développement d’une coopération technique dans le secteur des travaux publics et des infrastructures, ont été au centre d’une réunion tenue entre le ministre de l’Équipement et de l’habitat, Slah Zouari et le président de l’Autorité des Travaux publics du Qatar (Ashghal) Mohammed bin Abdulaziz Al-Meer.

Cette rencontre intervient en marge du sixième Forum ministériel arabe sur le logement et le développement urbain à Doha (Qatar), selon un communiqué du ministère de l’Équipement publié Mardi.

Accompagné d’une délégation officielle, Zouari a également visité l’Autorité des Travaux publics du Qatar.

La Tunisie a participé à la réunion du Conseil des ministres arabes du Logement et de la Reconstruction et au sixième Forum ministériel arabe sur le logement et le développement urbain durable.

Représentant la Tunisie, le ministre de l’Équipement, a passé en revue dans son allocution, les principaux projets et programmes notamment ceux visant à restaurer le rôle social de l’État dans divers secteurs, en particulier le logement, dans le cadre de la mise en œuvre de la volonté politique exprimée par le président Kaïs Saïed, indique la même source.