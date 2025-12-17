Les postes-frontières de Sakiet Sidi Youssef et de Kalâat Senan ( gouvernorat du Kef) enregistrent une forte dynamique, ayant impacté positivement le tourisme et l’activité économique régionale, a indiqué le commissaire régional au tourisme, Saber Megri.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a souligné que les indicateurs actuels laissent présager la poursuite de la hausse du flux des visiteurs en provenance de l’Algérie durant la seconde moitié du mois en cours.

Cette affluence accrue coïncide avec les vacances scolaires et les célébrations du nouvel an administratif, d’autant plus que l’Algérie a procédé à la revalorisation de l’allocation touristique annuelle, portée de 100 à 750 euros par personne.

Le nombre de visiteurs algériens ayant franchi les postes-frontières de Sakiet Sidi Youssef et de Kalâat Senan depuis le début de l’année jusqu’au 15 décembre courant, s’est élevé à 514 376 personnes, enregistrant ainsi une progression de 21% par rapport à pareille période de l’année dernière, a-t-il précisé.

Il a ajouté que cette dynamique touristique soutenue s’est traduite par un regain notable de l’activité commerciale dans la région ainsi que par une amélioration significative des taux d’occupation des établissements hôteliers, illustrant, selon ses termes, l’impact structurant du tourisme transfrontalier sur l’économie locale.