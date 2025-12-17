Le comité directeur de la 40ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), qui se tiendra du 23 avril au 3 mai 2026, a annoncé que les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 janvier 2026 (y inclus) pour les six Prix de la création littéraire et intellectuelle et les deux Prix de l’édition.

Dans le but de valoriser les contributions des créateurs, chercheurs et traducteurs à la culture nationale et d’encourager l’innovation et la création, le comité directeur de la FILT décernera, selon le texte de l’appel publié sur la page de la FILT, six prix de la création littéraire et intellectuelle, d’une valeur de quinze mille dinars chacun : le Prix Béchir Kheraief ( roman), le Prix Ali Douagi (nouvelle), le Prix Fatma Haddad (études philosophiques), le Prix Tahar Haddad (recherches en humanités et en littérature), le Prix Mustapha Kheraief (poésie) et le Prix Sadok Mazigh (traduction de ou vers l’arabe)..

Les prix seront attribués, selon la même source, par des jurys composés de créateurs, d’universitaires et de critiques tunisiens. L’annonce des résultats se fera en deux étapes : une première avec la publication de la shortlist des finalistes sur le site officiel de la Foire internationale du livre de Tunis ainsi que dans la presse tunisienne, puis une seconde lors de la cérémonie de proclamation des lauréats, prévue le jeudi 30 avril 2026.

Concernant les conditions de candidature, le comité directeur précise que le candidat doit être de nationalité tunisienne et que l’ouvrage présenté doit avoir été publié après le 1er janvier 2025.

Pour le Prix Sadok Mazigh, le dossier doit comporter un exemplaire de l’œuvre originale, la traduction devant être effectuée directement depuis la langue d’origine, et non à partir d’une langue intermédiaire. Les ouvrages candidats aux Prix Fatma Haddad et Tahar Haddad ne doivent pas avoir été réalisés dans le cadre d’une recherche universitaire en vue de l’obtention d’un diplôme.

Les ouvrages présentés ne doivent pas avoir déjà obtenu de prix, en Tunisie ou à l’étranger, et doivent être publiés dans le cadre de contrats d’édition conformes aux exigences légales et en règle sur le plan administratif. Les ouvrages publiés à compte d’auteur ne sont pas acceptés.

Les Prix de l’édition “Abdelkader Ben Cheikh” et “Noureddine Ben Kedher”

Dans le même esprit de valorisation de l’industrie du livre en Tunisie, le comité directeur de la FILT décernera également deux Prix de l’édition, d’une valeur de dix mille dinars chacun : le Prix Abdelkader Ben Cheikh du meilleur éditeur de récits pour enfants ou adolescents, et le Prix Noureddine Ben Kedher du meilleur éditeur tunisien.

Les lauréats seront désignés par des jurys composés de professionnels, de critiques, de créateurs et d’universitaires tunisiens, et annoncés lors de la cérémonie du jeudi 30 avril 2026.

Pour le Prix Abdelkader Ben Cheikh, les auteurs candidats doivent être de nationalité tunisienne, les ouvrages publiés après le 1ᵉʳ janvier 2025, et ne doivent pas avoir déjà obtenu de prix. Les récits doivent être publiés dans le cadre de contrats d’édition conformes aux exigences légales. Les publications à compte d’auteur ne sont pas acceptées.

Concernant le Prix Noureddine Ben Khedher, l’éditeur candidat doit justifier d’une ancienneté d’au moins cinq années consécutives dans le domaine de l’édition. Il devra notamment fournir la liste de ses publications des trois dernières années, en précisant le tirage de chaque titre, être en conformité avec la législation relative aux droits d’édition et de propriété intellectuelle, et justifier de participations à des salons du livre nationaux, arabes et internationaux. Il doit également avoir participé à la 39ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis.