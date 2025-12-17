Chelsea s’est qualifié mardi pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise en battant Cardiff City (3-1), pensionnaire de troisième division. Longtemps accroché, le club londonien a fait la différence en fin de match grâce à l’impact de ses remplaçants.

Un match longtemps indécis

Alignant une équipe largement remaniée, Chelsea a peiné à imposer son rythme. À la pause, le score restait vierge (0-0). Le quatrième de Premier League a ouvert la marque après l’heure de jeu sur une action née d’une relance manquée de la défense galloise, interceptée par Facundo Buonanotte, passeur décisif pour Alejandro Garnacho (58e, 1-0).

Cardiff City, leader de League One, n’a pas abdiqué. Les Gallois ont égalisé à un quart d’heure de la fin (75e, 1-1), relançant complètement la rencontre.

Les entrants font basculer la rencontre

Chelsea a finalement trouvé la solution dans le dernier quart d’heure. Pedro Neto, entré en jeu, a redonné l’avantage aux siens à la 82e minute (2-1). Dans le temps additionnel, Alejandro Garnacho a scellé la qualification en inscrivant son deuxième but personnel (90e+3, 3-1).

L’ailier argentin, lancé après la pause, s’est ainsi offert un doublé décisif, incarnant le tournant du match.

Un onze remanié sous l’autorité de Caicedo

Privé de Cole Palmer, ménagé, et de Marc Cucurella, suspendu, l’entraîneur Enzo Maresca avait fait le choix d’aligner plusieurs remplaçants habituels. Moises Caicedo faisait figure d’exception, le milieu de terrain étant désigné capitaine pour la rencontre.

Le programme des quarts de finale

Cette victoire permet à Chelsea de rejoindre le dernier carré de l’épreuve. Les autres rencontres des quarts de finale se poursuivent selon le programme établi.

Résultats et programme :

Mardi 16 décembre : Cardiff City (D3) – (+) Chelsea 1-3

Mercredi 17 décembre : Manchester City – Brentford (20h30) ; Newcastle – Fulham (21h15)

Mardi 23 décembre : Arsenal – Crystal Palace (21h00)

Les clubs précédés d’un (+) sont qualifiés pour la phase suivante.