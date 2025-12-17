Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a reçu, mardi, au siège du département, l’ambassadeur du Royaume d’Espagne en Tunisie, Javier Puig Saura, venu lui rendre une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission dans notre pays.

Selon un communiqué, cette rencontre a été l’occasion de saluer la solidité et l’ancienneté des relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et l’Espagne et d’examiner les moyens permettant de les promouvoir davantage à la lumière de la commémoration, cette année, par les deux pays du 30e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de bon voisinage en 1995.

À ce titre, le ministre des affaires étrangères a salué les efforts déployés par l’ambassadeur espagnol tout au long de sa mission dans notre pays, louant sa contribution à la promotion de la coopération et du partenariat entre la Tunisie et l’Espagne dans les différents domaines.