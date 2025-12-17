“Lumière de l’invisible” est l’intitulé d’une exposition organisée en hommage à la mémoire du cinéaste malien Souleymane Cissé, dans le cadre de la 36ème édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC). Inspirée de son film “Yeelen” (La Lumière, 1987), l’exposition invite les visiteurs à une expérience sensorielle et contemplative, à travers une déambulation qui reflète l’approche spirituelle de l’espace et de la lumière au cœur de l’œuvre de Souleymane Cissé.

L’inauguration de l’exposition s’est tenue en présence, notamment, de Fatou Cissé, fille du cinéaste. En marge de cet événement, l’hommage officiel à Souleymane Cissé s’est poursuivi au Théâtre Tahar Cheriaa avec la projection du film “Hommage d’une fille à son père”, réalisé par Fatou Cissé. Ce documentaire suit le cinéaste et sa fille dans une exploration intime de son parcours et de son œuvre cinématographique. Il retrace l’enfance, la jeunesse et le cheminement artistique de Souleymane Cissé, tout en révélant les moments qui ont façonné sa vision du cinéma et son influence sur l’histoire du cinéma africain.

A cette occasion, Fatou Cissé a exprimé sa gratitude pour cet hommage, soulignant la manière dont l’exposition et le film traduisent la perception mystique de l’espace et de la lumière qui traversait l’œuvre de son père.

Des témoignages de cinéastes maliens ont également mis en lumière les dimensions spirituelles, philosophiques et artistiques de l’univers cinématographique de l’un des pères du cinéma africain, Souleymane Cissé (1940-2025). L’hommage se poursuivra tout au long de la semaine des JCC avec la projection de trois de ses films emblématiques : “Den Muso” (1975), “Finyè” (1982) et “Yeelen” lauréat du prix du jury au festival de Cannes en 1987.