Le groupe allemand “LAPP”, spécialisé dans la fabrication de câbles, fils et accessoires, a annoncé sa décision d’implanter un centre de Recherche et Développement (R&D) en Tunisie, a indiqué mardi l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA).

Cette décision a été annoncée à l’issue d’une rencontre ayant réuni le président-directeur général du groupe, Michael Seddig, le vice-président et directeur des opérations “Harnessing” (assemblage et intégration de faisceaux et systèmes câblés) pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), Seif-Allah Rached, ainsi que le directeur général de la FIPA, Jalel Tebib, et le directeur principal chargé de la promotion des secteurs à forte valeur ajoutée, Hatem Essoussi.

La FIPA s’est félicitée de cette nouvelle étape, réaffirmant sa disponibilité à accompagner les projets à forte valeur ajoutée dans une logique de partenariat durable et de co-développement.