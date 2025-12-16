Quelque 25 étudiants seront sélectionnés pour prendre part au Hackathon “Médenine Brand”, lancé dans le cadre des Journées de l’Investissement de Médenine (18-20 décembre).

Les participants au hackathon devront concevoir et développer la future marque territoriale de Médenine, a fait savoir le Manager du Centre “Elife Djerba”, ( relevant de la Fondation Tunisie pour le développement), Houcine Karchaoui.

Il a indiqué que les 25 étudiants seront répartis en trois équipes et bénéficieront d’un accompagnement professionnel dans les domaines du design, de l’audiovisuel, du marketing et du développement web, ajoutant que les trois meilleurs projets seront récompensés.

Les Journées de l’investissement à Médenine se tiendront, cette année, du 18 au 20, sous le slogan “Médenine, portail pour l’investissement intelligent”.