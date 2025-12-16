Le taux d’avancement de la campagne de semis des grandes cultures dans le gouvernorat du Kef a dépassé les 75%, avec la réalisation d’environ 145 mille hectares sur un total de 200 mille ha programmés.

Ces superficies se répartissent entre 95 mille ha consacrés à l’orge, 50 mille ha au blé dur et 5 000 ha au blé tendre, a indiqué, mardi, le membre de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche au Kef, Abdelkrim Hidri.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a précisé que cette performance “demeure perfectible”, à la faveur de conditions climatiques jugées favorables, marquées par des précipitations abondantes enregistrées à la fin du mois dernier et durant la première moitié du mois en cours.

Ces pluies ont eu un impact positif sur la germination des superficies déjà emblavées, renforçant les perspectives d’achèvement du reste de la campagne avant la fin du mois de décembre, pour peu que soient mises à disposition les quantités restantes de semences sélectionnées et les intrants nécessaires, notamment les engrais chimiques, en particulier le DAP et l’ammonitrate.

“Le reliquat des semences sélectionnées allouées au gouvernorat est estimé à près de 10 mille quintaux, sur un volume global de 48 mille quintaux programmés cette saison au profit des agriculteurs de la région”, a souligné la même source.

A cet égard, Hidri appelé les parties concernées à accélérer la mise à disposition des dotations restantes en semences et en engrais, afin de permettre la finalisation de la campagne dans les meilleurs délais, d’autant que les conditions actuelles demeurent propices à la poursuite des opérations de semis.