Les moyens de renforcer la coopération arabe dans le domaine de la science ouverte (Open Science) a été au centre d’un entretien tenu lundi entre le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mondher Belaïd, et le président de l’Organisation arabe des réseaux de recherche et d’éducation (ASREN), Youssef Tarman.

Selon un communiqué publié mardi par le ministère, l’entretien a été l’occasion d’évoquer les efforts entrepris dans le domaine de la science ouverte, notamment ceux du Centre national universitaire de documentation scientifique et technique, et les moyens de développer ce secteur dans le cadre d’une vision nationale intégrée de la science ouverte à travers les stratégies et programmes du ministère qui l’adoptent et la considèrent comme un levier essentiel de l’innovation, du renouveau et du développement.

En outre, l’accent a été mis sur l’ouverture du ministère au soutien des initiatives arabes et des infrastructures régionales, afin de garantir une meilleure visibilité de la production scientifique tunisienne et des résultats de la recherche nationale, ainsi que la disposition à contribuer à la mise en place des fondements et des infrastructures de la science ouverte, compte tenu de son impact positif sur le positionnement de la recherche scientifique nationale et arabe aux niveaux régional et international.

A noter que ASREN regroupe les réseaux nationaux de recherche et d’éducation dans la région arabe ainsi que des partenaires stratégiques. Elle a pour objectif de mettre en œuvre, de gérer et de pérenniser des infrastructures électroniques entre les pays arabes dédiées aux institutions de recherche et d’enseignement, et de renforcer la recherche et la coopération scientifique dans les pays membres à travers la fourniture d’infrastructures et de services électroniques de haut niveau.