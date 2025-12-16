Des journées portes ouvertes destinées à accompagner et à soutenir les personnes souhaitant créer des sociétés communautaires seront organisées les 18 et 19 décembre en cours au siège du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle à Tunis.

Selon un communiqué publié ce mardi sur la page du ministère, ces journées portes ouvertes visent à faciliter les procédures d’inscription au Registre national des entreprises communautaires et à fournir l’encadrement ainsi que les éclaircissements nécessaires au profit des personnes désireuses de créer ce type de sociétés.