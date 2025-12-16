Le bilan d’énergie primaire fait apparaître, à fin octobre 2025, un déficit de 5,3 Mtep enregistrant, ainsi, une hausse de 16% par rapport à fin octobre 2024, et ce, en comptabilisant la redevance, selon le rapport sur “la conjoncture économique (octobre 2025)” que vient de publier l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

Le taux d’indépendance énergétique, qui représente le ratio des ressources d’énergie primaire par la consommation primaire, a baissé à 35%, à fin octobre 2025 contre 41% à fin octobre 2024.

Sans comptabilisation de la redevance, le taux d’indépendance énergétique se limiterait à 27%, à fin octobre 2025 contre 31% durant la même période de 2024.

Les ressources d’énergie primaire se sont situées à 2,9 Mtep, à fin octobre 2025, enregistrant ainsi une baisse de 9% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette régression est due principalement à la diminution de la production nationale du pétrole brut et du gaz naturel.

Les ressources d’énergie primaire restent dominées par la production nationale de pétrole et du gaz qui participent tous les deux à hauteur de 70% de la totalité des ressources d’énergie primaire.

La part de l’électricité renouvelable (production STEG et privée et autoproduction) reste timide et ne représente que 3% des ressources primaires. A signaler que la redevance sur le transit du gaz algérien a enregistré une baisse de 12%, à fin octobre 2025 par rapport à fin octobre 2024.

Pour la demande d’énergie primaire, elle a enregistré entre fin octobre 2025 et fin octobre 2024 une hausse de 6%. La demande du gaz naturel a augmenté de 8%, celle des produits pétroliers a enregistré une hausse de 3% et la production d’électricité à partir des sources renouvelables a augmenté de 12%.

La structure de la demande en énergie primaire a enregistré un léger changement, en effet, la part de la demande des produits pétroliers est passé de 49%, à fin octobre 2024 à 48% durant la même période de 2025.

La part du gaz naturel a augmenté, par contre, de 50 % à fin octobre 2024 à 51% à fin octobre 2025.