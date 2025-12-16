Le déficit de la balance commerciale énergétique en tenant compte de la redevance du gaz algérien exportée a enregistré, à fin octobre 2025, une quasi stabilité pour se situer à 9148 millions de dinars(MD), à fin octobre 2025 contre 9168 MD, au cours de la même période de l’année écoulée, selon le rapport sur “la conjoncture économique (octobre 2025)” que vient de publier l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

Les exportations des produits énergétiques ont enregistré une baisse en valeur de 29% accompagnée par une baisse des importations en valeur de 7%.

L’observatoire a précisé que les échanges commerciaux dans le secteur de l’énergie sont très sensibles à trois facteurs à savoir les quantités échangées, le taux de change dollar/dinar ( $/DT) et les cours du Brent.

En effet, au cours du mois d’octobre 2025, les cours du Brent ont enregistré une baisse de 11$/bbl par rapport au mois d’octobre 2024. A noter que bbl est une mesure de capacité américaine valant environ 158,98 litres.

Au cours de la même période, le taux de change du dinar tunisien par rapport au dollar a enregistré une baisse de 5% par rapport au Dollar américain, principale devise d’échange des produits énergétiques en comparaison avec la même période de l’année dernière.