« La plage, c’est un droit… pas une propriété privée ! » C’est le cri d’alerte lancé par la TunSea Academy, qui dénonce la privatisation progressive du littoral tunisien.

Dans de nombreuses zones côtières, des cabanes et installations balnéaires initialement conçues comme temporaires se transforment en véritables barrières permanentes, bloquant ainsi l’accès libre au domaine public maritime. « Aujourd’hui cabane… demain un mur ! », souligne la campagne de sensibilisation, qui met en garde contre les conséquences graves de cette dérive : privation des familles de leur droit à la mer, défiguration du paysage côtier et multiplication d’empiétements illégaux sur un espace qui, par nature, appartient à tous.

Face à cette menace, TunSea Academy appelle à l’application rigoureuse de la loi et propose des mesures concrètes : respecter le caractère strictement temporaire des aménagements balnéaires, garantir des passages libres et accessibles à l’ensemble de la population, et protéger le droit fondamental d’accès à la plage, inscrit dans le patrimoine commun des Tunisiens.

« La plage appartient à tout le monde… aujourd’hui et demain », martèle l’organisation, qui mène cette initiative dans le cadre du projet ROSE – Renforcement des Organisations de la Société Civile Émergente, financé par l’Union européenne.